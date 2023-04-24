Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность, половодье спало, но продолжается - Укрэнерго

Детали

"Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. Водополье уменьшилось, но все еще продолжается. Гидроэлектростанции работают в течение всех суток, а также увеличивают работу в утренние и вечерние часы, покрывая пики потребления. В энергосистеме имеется определенный резерв мощности", - говорится в сообщении.

Как указано, ремонтные бригады Укрэнерго работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись российским атакам. В приоритете – восстановление надежности питания.

"В частности, проведены аварийно-восстановительные работы и частично возвращено в работу оборудование на одной из подстанций на востоке страны, которая более 5 раз была атакована ракетами и дронами россиян", - добавили в компании.

Дополнение

Первая волна половодья в Украине идет на спад с середины прошлой недели, но вероятность второй волны сохраняется, сообщили в Укргидроэнерго. По данным ГСЧС, до сих пор подтоплены 1,2 тыс. дворов и более 200 домов, а также 21 тыс. га полей.