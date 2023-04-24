Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу, водопілля спало, але триває - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі наявний певний резерв потужності. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. Водопілля зменшилося, але все ще триває. Гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби, а також збільшують роботу у ранкові та вечірні години, покриваючи піки споживання. В енергосистемі наявний певний резерв потужності", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, ремонтні бригади Укренерго працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. У пріоритеті – відновлення надійності живлення.
"Зокрема, проведені аварійно-відновлювальні роботи та частково повернуто в роботу обладнання на одній з підстанцій на сході країни, яка понад 5 разів була атакована ракетами та дронами росіян", - додали у компанії.
Нагадаємо
Перша хвиля водопілля в Україні йде на спад з середини минулого тижня, але ймовірність другої хвилі зберігається, повідомили в Укргідроенерго. За даними ДСНС, досі підтоплено 1,2 тис. подвір'їв та понад 200 будинків, а також 21 тис. га полів.