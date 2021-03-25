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Производителей COVID-вакцин освободят от ответственности за последствия прививки: Зеленский подписал закон

Производителей COVID-вакцин освободят от ответственности за последствия прививки: Зеленский подписал закон

Киев  •  УНН

 • 17142 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня 25 марта, президент Владимир Зеленский подписал закон о государственной регистрации вакцин. В частности, производителей вакцин освободят от ответственности за последствия прививки. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет УНН.

Цитата

"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, чтобы минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте президента.

Детали

Отмечается, что после регистрации в Украине вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 правительство дает право принимать обязательства от имени государства, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса определенном поставщику.

В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

Напомним

19 марта Верховная Рада Украины освободила производителей вакцин, применяемых для профилактики COVID-19, от ответственности за негативные последствия от вакцинации.

За соответствующие изменения в законе о лекарственных средствах по государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательство (законопроект №5247) по сокращенной процедуре проголосовали 236 депутатов.

Принятие законопроекта необходимо для получения бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX.

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