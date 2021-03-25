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Виробників COVID-вакцин звільнять від відповідальності за наслідки щеплення: Зеленський підписав закон

Виробників COVID-вакцин звільнять від відповідальності за наслідки щеплення: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 17148 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні 25 березня, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо державної реєстрації вакцин. Зокрема, виробників вакцин звільнять від відповідальності за наслідки щеплення. Про це повідомляє пресслужба президента України, пише УНН.

Цитата

"Закон забезпечує можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для профілактики коронавірусної хвороби та проведення широкомасштабних профілактичних заходів, які мінімізуватимуть ризик посилення чи повторної хвилі захворюваності на COVID-19, що сприятиме пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні на сайті президента.

Деталі

Зазначається, що після реєстрації Україною вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 уряд дозволяє право брати зобов’язання від імені держави, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу визначеному постачальнику.

Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкцій, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19.

У разі настання таких наслідків держава забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та діє протягом чотирьох років.

Нагадаємо

19 березня Верховна Рада України звільнила виробників вакцин, які застосовуються для профілактики COVID-19, від відповідальності за негативні наслідки від вакцинації.

За відповідні зміни до закону про лікарські засоби щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання (законопроект №5247) за скороченою процедурою проголосували 236 депутатів.

Ухвалення законопроекту необхідно для отримання безкоштовної вакцини в рамках механізму COVAX.

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