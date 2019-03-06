Производители тепла вернули "Нафтогазу" более 2 млрд грн долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Суммарная просроченная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 32,7 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 2103 млн грн (6%). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".
Суммарная просроченная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 32,7 млрд грн, из них за 2019 год - 6,3 млрд грн. За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 2103 млн грн (6%).
Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накопленная у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (6,5 млрд грн), Днепропетровской (5,9 млрд грн), Харьковской (3,7 млрд грн), Луганской (1,7 млрд грн ), Одесской (1,5 млрд грн) областей и г. Киева (2,8 млрд грн).
За два месяца текущего года наибольшая задолженность за использованный природный газ накопилась у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Харьковской (1194 млн грн), Днепропетровской (962 млн грн), Запорожской (477 млн грн), Одесской (436 млн грн) областей и г. Киева (485 млн грн).
Отметим, что, согласно информации НАК "Нафтогаз", общая задолженность контрагентов, получают газ на льготных условиях составляет 60,3 млрд грн.
Ранее УНН сообщал, что в правительстве вновь заговорили об экспорте украинского газа.