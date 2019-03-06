Виробники тепла повернули “Нафтогазу” понад 2 млрд грн боргів

КИЇВ. 6 березня. УНН. Сумарна прострочена заборгованість перед НАК “Нафтогаз України” підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 32,7 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 2103 млн грн (6%). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК “Нафтогаз”.