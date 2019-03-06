Виробники тепла повернули “Нафтогазу” понад 2 млрд грн боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сумарна прострочена заборгованість перед НАК “Нафтогаз України” підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 32,7 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 2103 млн грн (6%). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК “Нафтогаз”.
Сумарна прострочена заборгованість перед НАК “Нафтогаз України” підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 32,7 млрд грн, з них за 2019 р. — 6,3 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 2 103 млн грн (6%).
Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (6,5 млрд грн), Дніпропетровської (5,9 млрд грн), Харківської (3,7 млрд грн), Луганської (1,7 млрд грн), Одеської (1,5 млрд грн) областей та м. Києва (2,8 млрд грн).
За два місяці поточного року найбільша заборгованість за використаний природний газ накопичилась у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Харківської (1 194 млн грн), Дніпропетровської (962 млн грн), Запорізької (477 млн грн), Одеської (436 млн грн) областей та м. Києва (485 млн грн).
Зазначимо, що, згідно з інформацією НАК “Нафтогаз”, загальна заборгованість контрагентів, які отримують газ на пільгових умовах складає 60,3 млрд грн.
Раніше УНН повідомляв, що в уряді знову заговорили про експорт українського газу.