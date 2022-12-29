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Армения демонстрирует жесты недоброй воли

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В то время как подавляющее большинство демократического мира осуждает военную агрессию в Украине со стороны России и помогает Украине, власти Армении докладывают об успешном партнерстве в экономической, политической и военной отраслях с российскими захватчиками.

23 ноября весь мир содрогнулся от очередной атаки россиян – в Вольнянске Запорожской области от ракетного попадания в роддом погиб новорожденный младенец, погибли семь человек в Вышгороде на Киевщине. В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян принимал в Ереване президента России Путина, присягая в верной дружбе и союзнических отношениях и стратегическом партнерстве со страной-агрессором.

Несмотря на создание Пашиняном впечатление готовности переориентироваться на Запад, армянский премьер не устает повторять, что Россия является ближайшим союзником. Ему подпевает и вице-спикер парламента Аршакян: «Позиции наших стран по принципиальным международным вопросам близки или совпадают».

Как отмечает 5 канал, чтобы сверить ориентиры и угодить кремлевскому окружению, с начала войны в Украине Пашинян 4 раза посещал РФ, 5 раз встречался с кремлевским диктатором и 15 раз общался с ним по телефону. На фоне агрессии против демократической Украины военное партнерство между РФ и Арменией постоянно углубляется. В Москву по нескольку раз ездят министр обороны Армении, секретарь Совбеза и начальник Генштаба.

В начале осени проведены совместные военные учения, а 9 декабря подписано соглашение о военном сотрудничестве на 2023 год. Следовательно, любые претензии за нарушение международных прав власти Армения предлагают «рассматривать как нападки на Россию».

Плодами такого тесного военного сотрудничества Армения, скорее всего, воспользуется для того, чтобы укреплять сепаратизм на территории Азербайджана. Все потому, что, по мнению так называемого «министра иностранных дел» сепаратистского анклава, в России и Армении – «общий геополитический фронт». Следовательно, создание и сохранение военных плацдармов в сопредельных странах – цель кремля. Ярким свидетельством такой «геополитики» является не только Карабах, но и признание псевдореспублик на территории Украины.

Руководство сепаратистского анклава в Карабахе активно поддерживало и продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины и не только на словах. "Власть" армянского анклава в Карабахе уже отправила несколько тонн продовольствия находящимся в Украине российским оккупантам. Это тоже расценено международным сообществом как жест недоброй воли. Но в угоду хозяина кремля Армения готова на все, чтобы не потерять благосклонность российского диктатора.

Цинизм ситуации состоит в том, что армянские власти и прокремлевские сепаратисты внутри страны отождествляют себя с Украиной и убеждают весь мир, что именно Армения является жертвой карабахского конфликта. Однако всем очевидно, что жертвами военных конфликтов являются Украина и Азербайджан, и они имеют общего врага – российскую федерацию и ее приспешников по типу армянского руководства и сепаратистов в Карабахе.

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