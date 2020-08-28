Решить проблему с кадрами в медицине Минздрав может только повышением зарплат - эксперт

“По инициативе МОЗ было принято решение о системном повышении зарплаты всем медицинским работникам, в том числе — повышении зарплат для медиков экстренной скорой помощи и доплат для водителей “скорой”. Это очень важный и логичный шаг. Конечно же, делать его нужно было довольно давно, но спасибо, что хоть сейчас в МОЗе этим озаботились”, — пишет Кирилл Сазонов.

Также эксперт напомнил, что зарплата водителя скорой помощи сейчас составляет 5-6 тысяч, но при этом уровень ответственности бригады скорой помощи очень высокий.

“Напомню, что сейчас зарплата водителя скорой помощи — 5-6 тыс. грн. в месяц. Человек, от работы которого зависит, насколько быстро вашу жизнь могут спасти, оценивается в прожиточный минимум. Врачи скорой помощи и медсестры получают не намного выше… Отсюда и ужасная статистика, которая сообщает нам, что две трети пациентов не получают скорую медицинскую помощь вовремя”, — подытожил эксперт.