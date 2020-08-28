Вирішити проблему з кадрами в медицині МОЗ може тільки підвищенням зарплат - експерт

"З ініціативи МОЗ було прийнято рішення про системне підвищення зарплати всім медичним працівникам, в тому числі - підвищення зарплат для медиків екстреної швидкої допомоги і доплат для водіїв "швидкої". Це дуже важливий і логічний крок. Звичайно ж, робити його потрібно було досить давно, але спасибі, що хоч зараз в МОЗі цим перейнялися", - пише Кирило Сазонов.

Також експерт нагадав, що зарплата водія швидкої допомоги зараз становить 5-6 тисяч, але при цьому рівень відповідальності бригади швидкої допомоги дуже високий.

"Нагадаю, що зараз зарплата водія швидкої допомоги - 5-6 тис. грн на місяць. Людина, від роботи якого залежить, наскільки швидко ваше життя можуть врятувати, оцінюється в прожитковий мінімум. Лікарі швидкої допомоги і медсестри отримують не набагато вище ... Звідси і жахлива статистика, яка повідомляє нам, що дві третини пацієнтів не отримують швидку медичну допомогу вчасно", - підсумував експерт.