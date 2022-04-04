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Выплата пенсий, поддержка и начало посевной: Кабмин рассказал о результатах работы

Киев • УНН

 • 169041 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Кабинет министров Украины рассказал о результатах работы на экономической платформе в течение прошлой недели. Итоги озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Выплата пенсий, поддержка и начало посевной: Кабмин рассказал о результатах работы

Детали

Сообщается, что 73 млрд грн направили в резервный фонд, чтобы оперативно обеспечивать армию всем необходимым. Также были сокращены расходы на Верховную Раду, Кабинет Министров, судей, прокуроров.

Кроме этого правительство полностью выплатило проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам. Авансом за апрель произведены выплаты для прифронтовых регионов.

Также реализована программа выплат по 6,5 тысяч гривен всем, кто потерял работу. Заявки поступили от 5 млн людей. Большинство средства уже получили, другие получат в ближайшее время.

Начата программа поддержки вынужденных переселенцев.

Кроме этого, власти запустили в действии возможность подавать информацию о разрушенном жилье. Кроме того, утвержден порядок подсчета всех убытков, который состоит из 15 направлений: от убытков по имуществу и инфраструктуре до убытков предприятий и экономики в целом.

В Украине начали посевную. Сейчас она идет почти по всем регионам страны. Семена, удобрения, топливо — есть. Государство предоставило аграриям финансирование на 20 млрд грн. Кредиты всем под 0%.

Начата программа закупки продуктовых наборов для их последующей бесплатной раздачи людям в прифронтовых городах. 10 млн наборов. Практически все покупается у украинского производителя. Загружаем заказами нашу пищевую промышленность.

Также правительство продолжает помогать с релокацией украинским производственным предприятиям. Почти 1,5 тысячи заявок получено. Более 100 предприятий уже переехали и работают.

Сформированы новые логистические маршруты для максимально возможного восстановления украинского экспорта. Ищем новые возможности и создаем новую инфраструктуру на границах.

Более 150 тысяч бизнесов уже переходят на новую систему налогообложения — 2% с оборота.

За последнюю неделю есть новые договоренности о поддержке от иностранных партнеров на сумму еще около 1 млрд долларов.

Также отмечается, что очередей на таможне для ввоза товаров больше нет. Вся гуманитарная помощь оформляется за 10 минут.

Добавим

Ранее Шмигаль сообщил, что из-за войны Украина теряет от 35% до 50% ВВП, ежедневно потери бюджета достигают около 2 миллиардов гривен.

Украинские Национальные Новости

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