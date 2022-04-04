Виплата пенсій, єПідтримка та початок посівної: Кабмін розповів про результати роботи

Деталі

Повідомляється, що 73 млрд грн направили в резервний фонд, аби оперативно забезпечувати армію всім необхідним. Також були скорочені витрати на Верховну Раду, Кабінет Міністрів, суддів, прокурорів.

Окрім цього уряд повністю виплатив проіндексовані пенсії за березень усім пенсіонерам. Авансом за квітень зроблено виплати для прифронтових регіонів.

Також реалізовано програму виплат по 6,5 тисяч гривень усім, хто втратив роботу. Заявки надійшли від 5 млн людей. Більшість кошти вже отримали, інші — отримають найближчим часом.

Розпочато програму підтримки вимушених переселенців.

Окрім цього, влада запустила в Дії можливість подавати інформацію про зруйноване житло. Крім того, затверджено порядок підрахунку всіх збитків, який складається з 15 напрямків: від збитків по майну та інфраструктурі до збитків підприємств та економіки загалом.

В Україні почали посівну. Зараз вона йде майже по всіх регіонах країни. Насіння, добрива, паливо — є. Держава надала аграріям фінансування на понад 20 млрд грн. Кредити всім під 0%.

Розпочато програму закупівлі продуктових наборів для їх подальшої безкоштовної роздачі людям у прифронтових містах. 10 млн наборів. Практично все купується в українського виробника. Завантажуємо замовленнями нашу харчову промисловість.

Також уряд продовжує допомагати з релокацією українським виробничим підприємствам. Майже 1,5 тисячі заявок отримано. Більше 100 підприємств вже переїхали та працюють.

Сформовано нові логістичні маршрути для максимально можливого відновлення українського експорту. Шукаємо нові можливості та створюємо нову інфраструктуру на кордонах.

Більше 150 тисяч бізнесів уже переходять на нову систему оподаткування — 2% з обороту.

За останній тиждень є нові домовленості про підтримку від іноземних партнерів на суму ще близько 1 млрд доларів.

Також наголошується, що черг на митниці для ввезення товарів більше немає. Вся гуманітарна допомога оформлюється за 10 хвилин.

Додамо

Раніше Шмигаль повідомив, що через війну Україна втрачає від 35% до 50% ВВП, щодня втрати бюджету сягають близько 2 мільярдів гривень.