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Выписали из больницы, но лечение продолжается: в ГУР рассказали о состоянии жены Буданова после отравления

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 03:15  •  26298 просмотра

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Марианна Буданова, жена главы разведки Украины Кирилла Буданова, была выписана из больницы после отравления, но продолжает лечение под наблюдением врачей.

Жену главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну уже выписали из больницы после отравления. Однако ее лечение продолжается. Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов на канале "Мы-Украина", передает УНН.

Он подчеркнул, что жена Буданова еще длительное время будет находиться под наблюдением врачей.

"Госпитализация в настоящее время завершена. Курс лечения продолжается и (Марианна Буданова, - ред.) находится под наблюдением врачей. Это еще будет достаточно длительный процесс. Но, к счастью, благодаря профессиональности украинских медиков сейчас все ... можно сказать, что все находится под контролем. Продолжается внутреннее расследование. Убежден, что результаты будут", - сообщил Андрей Юсов.

Напомним, в конце ноября в СМИ появилась информация об отравлении жены Кирилла Буданова Марианны. Предварительно было известно, что женщину отравили тяжелыми металлами. Вещества, нашедшие у нее в крови, не используются в быту и военном деле. Впоследствии стало известно, что состояние женщины удовлетворительное, ведь ей вовремя оказали помощь. В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк выразил убеждение, что к отравлению жены Буданова причастны российские спецслужбы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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