Случаи АЧС с начала года зафиксированы в 15 областях страны

"С начала 2016 года в Украине зарегистрировано 72 случая АЧС, в том числе в Полтавской (7 случаев), Одесской (19), Житомирской (1), Кировоградской (4), Сумской (5), Черновицкой (1), Николаевской (13 ), Черниговской (2), Черкасской (1), Ровенской (3), Волынской (4), Винницкой (1), Харьковской (8), Киевской (1) и Хмельницкой (2) областях. По состоянию на 02.11.2016 года остался 21 неблагополучный пункт по АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, производители свинины будут добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС.

По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента.

Также не хватает и финансирования.

Как следствие, из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказался ряд стран.