Випадки АЧС з початку року зафіксовано у 15 областях країни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Цьогоріч, випадки ураження поголів’я свиней африканської чумою зафіксовано у 72 господарствах. Наразі, за даними Держпродспоживслужби, залишається 21 неблагополучний пункт по АЧС, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“З початку 2016 року в Україні зареєстровано 72 випадки АЧС, у тому числі в Полтавській (7 випадків), Одеській (19), Житомирській (1), Кіровоградській (4), Сумській (5), Чернівецькій (1), Миколаївській (13), Чернігівській (2), Черкаській (1), Рівненській (3), Волинській (4), Вінницькій (1), Харківській (8), Київська (1) та Хмельницькій (2) областях. Станом на 02.11.2016 залишилося 21 неблагополучний пункт по АЧС”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.
За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.
Також не вистачає і фінансування.
Як наслідок, через АЧС від імпорту української свинини вже відмовилася низка країн.