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VIP-казино Billionaire снова открывает свои двери для гостей

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 15:45  •  17643 просмотра

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VIP-казино Billionaire - это эксклюзивный сервис и роскошная атмосфера, присущая лучшим игорным домам Европы.

После небольшого перерыва VIP-казино Billionaire возобновляет свою работу с 8 декабря 2023 года. VIP-казино Billionaire входит в группу компаний FAVBET, передает УНН.

VIP-казино Billionaire – это эксклюзивный сервис и роскошная атмосфера, присущая лучшим игорным домам Европы. Чтобы насладиться ответственной игрой и комфортным пребыванием гостям предлагается 2 игровых зала, 3 персональные игровые комнаты и 50 игровых автоматов. 

Рулетка, блэкджек, покер,  современные слот-машины. И самое главное – индивидуальный подход к каждому игроку.

VIP-казино Billionaire расположено в самом сердце Киева в отеле премиум-класса InterContinental Kyiv. Здесь все призвано удовлетворить запросы самых взыскательных гостей, привыкших получать более высокий уровень услуг и комфорта. И конечно, здесь позаботились об изысканной кухне и уникальной барной карте.

Познакомьтесь с миром изысканной игры с VIP-казино Billionaire.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино от 20.11.2023 года выдана ООО "ФАВБЕТ ВИП КАЗИНО" на основании Решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 18.09.2023 № 276.

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
VIP-казино Billionaire знову відкриває свої двері для гостей
Billionaire VIP Casino reopens its doors to guests
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VIP-казино Billionaire снова открывает свои двери для гостей

VIP-казино Billionaire - это эксклюзивный сервис и роскошная атмосфера, присущая лучшим игорным домам Европы.

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VIP-казино Billionaire снова открывает свои двери для гостей

Мэр Сум отстранен от должности еще на два месяца

Городскому голове Сум Александру Лысенко продлили отстранение от должности еще на два месяца после обвинений в получении 2,13 млн грн неправомерной выгоды.

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Мошенники в Украине используют схему, по которой предлагают деньги за лайки и просмотры видео, чтобы похитить данные банковских карт и обмануть людей, продавая несуществующие товары через фишинговые ссылки. Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.

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Деньги за лайки: новая схема онлайн-мошенников

Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд

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Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд

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Василий 10 лет проработал на авторизованных СТО в Тернополе. Но впоследствии решил открыть собственную автомастерскую. Возле своего дома два года назад с нуля построил помещение.

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Победитель конкурса "Роби своє" открыл СТО в селе на Тернопольщине: клиенты преодолевают по 100 км, чтобы попасть к автомастеру

Коррупция в Киевском апелляционном суде: за судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога

За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли залог в 2,5 млн грн.

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На Житомирщине из-за пожара в жилом доме погибли трое детей

Трое детей погибли во время пожара в жилом доме в Житомирской области, а их мать получила ожоги; вероятной причиной стало нарушение правил безопасности при пользовании печным отоплением.

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На Житомирщине из-за пожара в жилом доме погибли трое детей

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Украина и Швеция ведут переговоры об инновационном партнерстве и потенциальной передаче самолетов Gripen украинским военным, что зависит от политических решений.

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Украина обсудила со Швецией потенциальную передачу ВСУ самолетов Gripen

Рада усилила независимость САП с частичной отменой норм по "правкам Лозового"

Украинский парламент принял законопроект о независимости САП, частично отменив некоторые "поправки Лозового", несмотря на международные призывы к их полной отмене.

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Рада усилила независимость САП с частичной отменой норм по "правкам Лозового"

МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в "нейтральном" статусе на Олимпиаде-2024

Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным статусом при условии соблюдения всех правил Олимпийских игр и антидопинговых норм.

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МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в "нейтральном" статусе на Олимпиаде-2024