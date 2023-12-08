VIP-казино Billionaire снова открывает свои двери для гостей
Киев • УНН
VIP-казино Billionaire - это эксклюзивный сервис и роскошная атмосфера, присущая лучшим игорным домам Европы.
После небольшого перерыва VIP-казино Billionaire возобновляет свою работу с 8 декабря 2023 года. VIP-казино Billionaire входит в группу компаний FAVBET, передает УНН.
VIP-казино Billionaire – это эксклюзивный сервис и роскошная атмосфера, присущая лучшим игорным домам Европы. Чтобы насладиться ответственной игрой и комфортным пребыванием гостям предлагается 2 игровых зала, 3 персональные игровые комнаты и 50 игровых автоматов.
Рулетка, блэкджек, покер, современные слот-машины. И самое главное – индивидуальный подход к каждому игроку.
VIP-казино Billionaire расположено в самом сердце Киева в отеле премиум-класса InterContinental Kyiv. Здесь все призвано удовлетворить запросы самых взыскательных гостей, привыкших получать более высокий уровень услуг и комфорта. И конечно, здесь позаботились об изысканной кухне и уникальной барной карте.
Познакомьтесь с миром изысканной игры с VIP-казино Billionaire.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино от 20.11.2023 года выдана ООО "ФАВБЕТ ВИП КАЗИНО" на основании Решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от 18.09.2023 № 276.
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
VIP-казино Billionaire снова открывает свои двери для гостей
VIP-казино Billionaire - это эксклюзивный сервис и роскошная атмосфера, присущая лучшим игорным домам Европы.
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