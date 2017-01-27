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Виновника смертельного ДТП приговорили к девяти годам

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. В Винницкой области осудили виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 23 июня 2016 года водитель автомобиля ВАЗ-2109, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге в с. Вапнярка со значительным превышением разрешенной скорости движения, не учел дорожную обстановку, и совершил наезд на мотоцикл "Вайпер", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла, сельский голова с. Колоденка Томашпольского района и его пассажирка от полученных телесных повреждений погибли.

Действия виновного лица квалифицированы по ч.3 ст.286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении вышеуказанного преступления, ему назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы.

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