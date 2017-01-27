Винуватця смертельної ДТП засудили до дев'яти років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Вінниччині засудили винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Досудовим розслідуванням установлено, що 23 червня 2016 року водій автомобіля ВАЗ-2109, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись по автодорозі в смт. Вапнярка зі значним перевищенням дозволеної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, та здійснив наїзд на мотоцикл “Вайпер”, який рухався в попутному напрямі.
У результаті ДТП водій мотоцикла, сільський голова с. Колоденки Томашпільського району та пасажирка народження від отриманих тілесних ушкоджень загинули.
Дії винної особи кваліфіковано за ч.3 ст.286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей.
Вироком суду злочинця визнано винним у вчиненні вищевказаного злочину і призначено йому покарання у виді дев’яти років шести місяців позбавлення волі.