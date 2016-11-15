Виновник резонансного ДТП в Кропивницком получил 5 лет лишения свободы
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня 20-летнего обвиняемого в совершении ДТП, произошедшего 27 июня в Кропивницком и в результате которого пострадало 6 человек, в том числе дети, приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.
Такое решение сегодня, 15 ноября, принято Кировским районным судом г. Кропивницкий. Лицо признано виновным по ч.2 ст.286 УК Украины, то есть нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение.
Кроме того, по решению суда удовлетворено гражданские иски прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением в сумме 33 тыс. грн. В частности, речь идет о расходах больниц на лечение пострадавших лиц. Вместе с тем, в ходе уголовного преследования осужденным возмещен материальный и моральный ущерб пострадавшим лицам от преступления.
Сейчас приговор суда не вступил в законную силу.