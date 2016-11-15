Винуватець резонансної ДТП у Кропивницькому отримав 5 років позбавлення волі
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні 20-річного обвинуваченого у вчиненні ДТП, що сталась 27 червня у Кропивницькому та в результаті якої постраждало 6 осіб, в тому числі діти, засуджено до 5 років позбавлення волі із позбавленням права керуванням транспортним засобом строком на 3 роки. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.
Таке рішення сьогодні, 15 листопада, прийнято Кіровським районним судом м. Кропивницький. Особу визнано винною за ч.2 ст.286 КК України, тобто порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.
Крім того, за рішенням суду задоволено цивільні позови прокурора про відшкодування збитків, завданих злочином у сумі 33 тис. грн. Зокрема, мова йде про витрати лікарень на лікування потерпілих осіб. Разом із тим, у ході кримінального переслідування засудженим відшкодовано матеріальну та моральну шкоду потерпілим особам від злочину.
Наразі вирок суду не набув законної сили.