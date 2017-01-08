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Виновному в стрельбе в аэропорту Флориды грозит смертная казнь

Виновному в стрельбе в аэропорту Флориды грозит смертная казнь

Киев • УНН

 • 8430 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Подозреваемому в стрельбе в аэропорту США предъявлены обвинения, ему грозит смертная казнь, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Эстебану Сантьяго предъявлены обвинения в акте насилия, которые привели к смерти. Наказание предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного.

Он также обвиняется в причинении смерти пяти людям и ранении шести человек.

Ожидается, что он выступит с первым заявлением в понедельник, 9 января.

Как сообщал УНН, стрелок в аэропорту Флориды Эстебан Сантьяго проходил курс лечения проблем с психикой.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00, 6 января, по киевскому времени.

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