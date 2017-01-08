Винному у стрільбі в аеропорту Флориди загрожує смертна кара
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Підозрюваному в стрільбі в аеропорту США пред’явлені звинувачення, йому загрожує смертна кара, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Естебану Сантьяго пред’явлені звинувачення в акті насильства, що призвели до смерті. Покарання передбачає позбавлення волі аж до довічного.
Він також звинувачується в заподіянні смерті п’яти людям і пораненні шести чоловік.
Очікується, що він виступить з першою заявою в понеділок, 9 січня.
Як повідомляв УНН, стрілок в аеропорту Флориди Естебан Сантьяго проходив курс лікування проблем з психікою.
Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00, 6 січня, за київським часом.