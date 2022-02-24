Винница, Запорожье и Полтава ввели комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. С сегодняшнего дня, 24 февраля, в Винницкой области вводится коменданский час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.
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"В Винницкой области с 22:00 до 7:00 будет действовать комендантский час. Это вынужденный шаг, но при нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности винничан. Поэтому прошу всех: вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости для передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - заявил председатель ОГА Сергей Борзов.
Детали
На территории Запорожья с 24 февраля введен комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 6:00.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
В Запорожье запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.
Запорожцев призывают сохранять спокойствие, пользоваться только официальными источниками информации, с пониманием относиться к временным ограничительным мерам и проверкам.
24 февраля в Полтавской области введен комендантский час. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин.
С 22:00 до 6:00 у в области будет действовать комендантский час. В это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Получение пропусков координируют райгосадминистрации, сообщил Лунин.
Напомним
Киев, Черкасская область, Днепр и Харьков также ввели комендантский час.