Вінниця, Запоріжжя та Полтава ввели комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. З сьогоднішнього дня, 24 лютого, на Вінниччині вводиться коменданська година. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.
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"У Вінницькій області з 22:00 до 7:00 діятиме комендантська година. Це вимушений крок, але за нинішніх умов військової агресії та військового становища, необхідний для безпеки вінничан. Тому прошу всіх: вчасно повертатися додому. За крайньої необхідності для пересування по місту під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури обов'язково потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу", – заявив голова ОДА Сергій Борзов.
Деталі
На території Запоріжжя з 24 лютого запроваджено комендантську годину. Вона діятиме з 22:00 до 6:00.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
У Запоріжжі заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.
Запорожців закликають зберігати спокій, користуватися лише офіційними джерелами інформації, з розумінням ставитись до тимчасових обмежувальних заходів та перевірок.
24 лютого на Полтавщині запроваджено комендантську годину. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін.
З 22:00 до 6:00 у в області буде діяти комендантська година. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області. Отримання перепусток координують райдержадміністрації, повідомив Лунін.
Нагадаємо
Київ, Черкаська область, Дніпро та Харків також запровадили комендантську годину.