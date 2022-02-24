У Черкаській області і Дніпрі вводять комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На Черкащині готуються до введення комендантської години у зв'язку із вторгненням Росії в Україну. Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко, передає УНН.
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"Готуємося до впровадження комендантської години на Черкащині: з 22:00 до 6:00. У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень", – повідомив голова ОДА.
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З його слів, перепустки дадуть тільки працівникам підприємств, установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність області.
"Це вимушені заходи задля вашої безпеки", – додав Скічко.
Також комендантську годину вводять у місті Дніпро. Вона діятиме від 24 лютого з 22 години до шостої ранку.
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