В Черкасской области и Днепре вводят комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Черкасской области готовятся к введению комендантского часа в связи с вторжением России в Украину. Об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, передает УНН.
Цитата
"Готовимся к введению комендантского часа в Черкасской области: с 22:00 до 6:00. В это время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - сообщил председатель ОГА.
Детали
По его словам, пропуска дадут только работникам предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность области.
"Это вынужденные меры для вашей безопасности", - добавил Скичко.
Также комендантский час вводят в городе Днепр. Он будет действовать от 24 февраля с 22 часов до шести утра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве введен комендантский час