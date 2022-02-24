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В Черкасской области и Днепре вводят комендантский час

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Черкасской области готовятся к введению комендантского часа в связи с вторжением России в Украину. Об этом сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, передает УНН.

Цитата

"Готовимся к введению комендантского часа в Черкасской области: с 22:00 до 6:00. В это время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - сообщил председатель ОГА.

Детали

По его словам, пропуска дадут только работникам предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность области.

"Это вынужденные меры для вашей безопасности", - добавил Скичко.

Также комендантский час вводят в городе Днепр. Он будет действовать от 24 февраля с 22 часов до шести утра.

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