Винницкие фермеры стали крупнейшими получателями дотаций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала года отечественные фермеры получили 176,5 млн грн дотаций за содержание молодняка крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.
Абсолютным лидером стала Винницкая область. За 11 месяцев текущего года фермеры региона получили 17,9 млн грн госдотаций.
Далее, с существенным отрывом, следует Ивано-Франковская область, фермеры которой получили 13,6 млн грн, и замыкает тройку лидеров Хмельницкая область. С начала года фермеры региона получили 12,3 млн грн госдотаций.
Последние места в списке получателей дотаций за содержание молодняка КРС занимают Киевская и Донецкая области, с показателями в 1,5 и 2 млн грн соответственно.
Напомним, частичные компенсации за строительство (реконструкцию) животноводческих комплексов назначены уже 15 предприятиям, среди которых "Винницкая птицефабрика", "Урманское", МПК "Екатеринославский" и "Кищенцы".
Последнее, как уже сообщал УНН, принадлежит голландцу Корнелису Хузинху. В 2011 году он впервые побывал в Украине, и с тех пор решил развивать украинское село в Черкасской области.
В этом году Хузинха расширил свою молочную ферму до 4,5 тысячи голов КРС, вложив в неё 78 млн грн. От государства иностранец рассчитывает получить 23 млн грн дотаций (30% стоимости объекта).