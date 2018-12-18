Вінницькі фермери стали найбільшими одержувачами дотацій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку року вітчизняні фермери отримали 176,5 млн грн дотацій за утримання молодняку великої рогатої худоби (ВРХ). Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.
Абсолютним лідером стала Вінницька область. За 11 місяців поточного року фермери регіону отримали 17,9 млн грн держдотацій.
Далі, з істотним відривом, слідує Івано-Франківська область, фермери якої отримали 13,6 млн грн, і замикає трійку лідерів Хмельницька область. З початку року фермери регіону отримали 12,3 млн грн держдотацій.
Останні місця у списку одержувачів дотацій за утримання молодняку ВРХ обіймають Київська та Донецька області, з показниками у 1,5 і 2 млн грн відповідно.
Нагадаємо, часткові компенсації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких комплексів призначені вже 15 підприємствам, серед яких "Вінницька птахофабрика", "Урманське", МВК "Катеринославський" і "Кищенці".
Останнє, як вже повідомляв УНН, належить нідерландцю Корнелісу Хузінху. У 2011 році він вперше побував в Україні, і з тих пір вирішив розвивати українське село у Черкаській області.
Цього року Хузінха розширив свою молочну ферму до 4,5 тисячі голів ВРХ, вклавши у неї 78 млн грн. Від держави іноземець розраховує отримати 23 млн грн дотацій (30% вартості об'єкта).