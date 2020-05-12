Винницкая область ожидает новую поставку медоборудования
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Винницкий регион будет поставлено оборудование и средств защиты (СИЗ) для медиков еще почти на 10 млн грн. Об этом УНН сообщили в компании МХП (Наша Ряба).
В общем компанией было выделено 15 млн грн на Винницкий регион.
На 5 млн 706 тыс. грн уже приобретено оборудование и СИЗ для 101 медицинского учреждения области. Речь о респираторах, защитныї экранах, защитных масках, комплектах одежды, эпидемиологических, электронных бесконтактных термометрах.
Оборудование и СИЗ были приобретены для Тростянецкой ЦРБ, Ладыжинской МЛ, Тульчинской ЦРБ, Томашпольской ЦРБ и других больниц.
Еще почти 10 млн грн МХП направил на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и отдельных видов СИЗ. Предоплата товара уже проведена, и в настоящее время ожидается его поставка в регион.
"Для дальнейшей передачи медикам Винницкой области", - рассказали в МХП.
МХП также помогает Черкасской области. Сейчас этот регион является абсолютным лидером по уровню обеспеченности средств защиты медиков. Запасов там хватает на 20 дней - и это самый лучший результат среди всей Украины.
В общем МХП выделил стране 84 млн грн на противодействие коронавирусу.