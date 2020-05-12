Вінниччина очікує нову поставку медобладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Вінницький регіон буде поставлено медобладнання та засобів захисту (ЗІЗ) для медиків ще майже на 10 млн грн. Про це УНН повідомили в компанії МХП (Наша Ряба).
Загалом компанією було виділено 15 млн грн на Вінницькій регіон.
На 5 млн 706 тис. грн вже придбано медобладнання та ЗІЗ для 101 медичної установи області. Мова про респіратори, захисні екрани, захисні маски, комплекти одягу епідеміологічні, електронні безконтактні термометри.
Медобладнання та ЗІЗ були придбані для Тростянецької ЦРЛ, Ладижинської МЛ, Тульчинської ЦРЛ, Томашпільської ЦРЛ та інших лікарень.
Ще майже 10 млн грн МХП спрямував на купівлю апаратів штучної вентиляції легень та окремих видів ЗІЗ. Попередня оплата товару вже проведена, і в даний час очікується його поставка у регіон.
"Для подальшої передачі медикам Вінниччини", - розповіли у МХП.
МХП також допомагає Черкащині. Нині цей регіон є абсолютним лідером за рівнем забезепеченності засобів захисту медиків. Запасів там вистачає на 20 днів - і це найращий результат з-поміж усієї України.
Загалом МХП виділив країні 84 млн грн на протидію коронавірусу.