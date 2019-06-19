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Винничанин победил на шахматном турнире в Лас-Вегасе

Киев • УНН

 • 12859 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Украинский гроссмейстер Илья Нижник победил на престижном турнире в Лас-Вегасе (США), информирует УНН со ссылкой на ФШУ.

Винничанин победил на шахматном турнире в Лас-Вегасе

В 9 турах украинец набрал 7 очков (5 выигрышей и четыре ничьи), что обеспечило ему единоличную победу. Места со 2 по 9 поделили 8 гроссмейстеров, которые набрали 6,5 очков. Среди них и украинец Евгений Штембуляк (8 место).

Еще двое украинский — Андрей Баришполец и Павел Воронцов финишировали на 18 и 19 местах соответственно.

Стоит отметить, что в турнире принимали участие 108 шахматистов, в том числе 27 международных гроссмейстера.

Напомним, что в прошлом году Винницы выиграл соревнования в Филадельфии.

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