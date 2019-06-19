Вінничанин виборов перемогу на шаховому турнірі в Лас-Вегасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Український гросмейстер Ілля Нижник переміг на престижному турнірі у Лас-Вегасі (США), інформує УНН з посиланням на ФШУ.
У 9 турах українець набрав 7 очок (5 виграшів і чотири нічиї), що забезпечило йому одноосібну перемогу. Місця з 2 по 9 поділили 8 гросмейстерів, які набрали 6,5 очок. Серед них і українець Євген Штембуляк (8 місце).
Ще двоє українців - Андрій Баришполець та Павло Воронцов фінішували на 18 та 19 місцях відповідно.
Варто зазначити, що у турнірі брали участь 108 шахістів, у тому числі 27 міжнародних гросмейстери.
Нагадаємо, що минулого року вінничанин виграв змагання у Філадельфії.