Уимблдон-2018: американка Уильямс впервые после рождения ребенка сыграет в финале
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В рамках женского одиночного разряда турнира Большого шлема - Уимблдона, стали известны имена финалисток, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
181-я ракетка мира американка Серена Уильямс в 1/2 финала обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:2, 6:4.
Ее соперницей в финале будет немка Анжелика Кербер, которая справилась с латвийкой Еленой Остапенко - 6:3, 6:3.
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Таким образом, Уильямс и Кербер второй раз за три года сыграют в финале Уимблдона.
Добавим, что на турнирах "Большого шлема" Уильямс, которая впервые вышла в финал соревнований после рождения ребенка, попала в 30-й раз, на ее счету 23 титула.