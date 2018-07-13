Вімблдон-2018: американка Вільямс вперше після народження дитини зіграє у фіналі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. В рамках жіночого одиночного розряду турніру Великого шолому – Вімблдону, стали відомими імена фіналісток, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
181-ша ракетка світу американка Серена Вільямс в 1/2 фіналу обіграла німкеню Юлію Гергес з рахунком 6:2, 6:4.
Її суперницею у фіналі буде німкеня Ангелік Кербер, яка впоралася із латвійкою Оленою Остапенко – 6:3, 6:3.
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Таким чином, Вільямс і Кербер вдруге за три роки зіграють у фіналі Вімблдону.
Додамо, що на турнірах "Великого шолома" Вільямс, яка вперше вийшла до фіналу змагань після народження дитини, потрапила в 30-те, на її рахунку 23 титули.