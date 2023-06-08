Вымогал взятку за разрешение на карусели: задержан директор "Гидропарка"

Детали

Директор коммунального учреждения парка культуры и отдыха "Гидропарк" задержан за вымогательство взятки за разрешение на размещение детских каруселей.

По данным Подольской окружной прокуратуры города Киева, директор выдвинул требование к представителю частного общества о неправомерной выгоде за получение разрешения. Во время контроля была задокументирована передача 30 тыс. грн должностному лицу относительно договора, а также соглашение ежемесячного платежа в 20 тыс. грн лично руководителю парка.

Директора задержали при получении денег, и сейчас рассматриваются вопросы относительно сообщения подозреваемому об обвинении и избрании меры пресечения.

Согласно данным Днепровской РГА, директором "Гидропарка" является Александр Осадчук.

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