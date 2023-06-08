Вимагав хабар за дозвіл на каруселі: затримано директора "Гідропарку"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Директор "Гідропарку" затриманий за хабарництво за дозвіл на розміщення каруселей, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
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Директора комунального закладу парку культури та відпочинку "Гідропарк" затримано за вимагання хабара за дозвіл на розміщення дитячих каруселей.
За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, директор висунув вимогу до представника приватного товариства про неправомірну вигоду за отримання дозволу. Під час контролю було задокументовано передачу 30 тис. грн посадовцю за договором, а також угоду щомісячного платежу в 20 тис. грн особисто керівнику парку.
Директора затримали при отриманні грошей, і зараз розглядаються питання щодо повідомлення підозрюваному про обвинувачення та обрання запобіжного заходу.
Згідно з даними Дніпровської РДА, директором "Гідропарку" є Олександр Осадчук.
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