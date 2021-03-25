Вильнюсом пронесли 300-метровый флаг Беларуси, Тихановская возглавила шествие

Детали

Кроме того, по данным ее пресслужбы, президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Светлану Тихановскую на торжественный прием в президентском дворце по случаю Дня Воли.

Науседа поздравил беларусов с большим праздником независимости и пожелал беларусскому народу победы.

“У беларусов есть потребность праздновать День Воли. Мы требуем от режима не применять силу к мирным демонстрантам и протестующим”, — отметила Светлана Тихановская.

В честь Дня Воли президент Науседа надел значок с бело-красно-белым и литовскими флажками.

Добавим

В то же время, по данным Telegram-канала NEXTA, в Минске и в других городах продолжается празднование Дня Воли.

"Несмотря на все усилия нелегитимного режима, который фактически перевел столицу в военное положение, праздник испортить не удалось!” — сообщает NEXTA.

Контекст

Сегодня в Беларусии, хотя и неофициально, празднуется День Воли — день-символ белорусского национального самосознания, который традиционно вызывает недовольство у режима Александра Лукашенко.

В 2021 году у Дня Воли особое значение. Оппозиция рассчитывала, что из-за него в стране с новой силой начнутся протесты против Лукашенко.

“Вторая волна нам нужна для того, чтобы победить”, — сказала Светлана Тихановская.

По информации пресс-службы Тихановской, 25 марта она встречалась с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Тот сообщил, что Литва, Латвия и Эстония ввели санкции еще против 118 человек, причастных к арестам людей за участие в акциях протеста в Беларуси.

Александр Лукашенко и государственные СМИ события 25 марта не комментировали.