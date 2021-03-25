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Вільнюсом пронесли 300-метровий прапор Білорусі, Тіхановська очолила ходу

Вільнюсом пронесли 300-метровий прапор Білорусі, Тіхановська очолила ходу

Київ • УНН

 • 15937 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні Вільнюсом, Литва, пронесли 300-метровий біло-червоно-білий прапор Білорусі. Цей захід відбувся з нагоди Дня Волі, який відзначають білоруси. Очолила ходу одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська, повідомляє її пресслужба, пише УНН.

Деталі

Крім того, за даними пресслужби, сьогодні президент Литви Гітанас Науседа запросив Світлану Тіхановском на урочистий прийом у президентському палаці з нагоди Дня Волі.

Науседа привітав білорусів з великим святом незалежності і побажав білоруському народу перемоги.

“У білорусів є потреба святкувати День Волі. Ми вимагаємо від режиму не застосовувати силу до мирних демонстрантів і протестуючих”, — зазначила Світлана Тіхановська.

На честь Дня Волі президент Науседа надів значок з біло-червоно-білим і литовськими прапорцями.

Додамо

У той же час, за даними Telegram-каналу NEXTA, у Мінську і в інших містах теж триває святкування Дня Волі.

“Незважаючи на всі зусилля нелегітимного режиму, який фактично перевів столицю на військовий стан, свято зіпсувати не вдалося!” — повідомляє NEXTA.

Контекст

Сьогодні в Білорусі, хоч і неофіційно, святкується День Волі — день-символ білоруського національної самосвідомості, який традиційно викликає невдоволення у режиму Олександра Лукашенка.

В 2021 році у Дня Волі особливе значення. Опозиція розраховувала, що з нього в країні з новою силою почнуться протести проти Лукашенка.

“Друга хвиля нам потрібна для того, щоб перемогти”, — сказала Світлана Тіхановська.

За інформацією пресслужби Тіхановської, 25 березня вона зустрічалася з президентом Литви Гітанасом Науседою. Той повідомив, що Литва, Латвія і Естонія ввели санкції ще проти 118 осіб, причетних до арештів людей за участь в акціях протесту у Білорусі.

Олександр Лукашенко і державні ЗМІ події 25 березня не коментували.

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