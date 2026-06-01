Виктория Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира по гребному слалому
Киев • УНН
Виктория Ус завоевала серебро в каяк-кроссе на этапе Кубка мира в Словении. Это десятая юбилейная медаль спортсменки на соревнованиях такого уровня.
Украинская спортсменка Виктория Ус стала серебряным призером первого в сезоне этапа Кубка мира по гребному слалому. Награду она завоевала в дисциплине каяк-кросс на соревнованиях, которые прошли в словенском Тацене. Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда, передает УНН.
Детали
"Серебро. Виктория Ус — серебряный призер этапа Кубка мира по гребному слалому! В словенском Тацене состоялся первый в сезоне этап Кубка мира по гребному слалому. Главным достижением для Украины стала медаль Виктории Ус в динамичной дисциплине — каяк-кроссе", – говорится в сообщении.
По словам НОК, выступление украинки на турнире началось с напряженной борьбы за выход в финал.
"В полуфинале судьба путевки в решающий заезд определилась только после видеоповтора: судьи зафиксировали ошибку американки Эви Лейбфарт, что позволило украинке пройти дальше", – отмечается в сообщении.
В финале украинская гребчиха с самого начала держалась среди лидеров и уверенно преодолела дистанцию, финишировав второй.
"Для чемпионки Европейских игр-2023 и участницы трех Олимпиад это — юбилейная 10-я медаль на этапах Кубка мира и вторая именно в этой дисциплине. Кроме того, Тацен является по-настоящему счастливым для нашей спортсменки: здесь она завоевала уже свою шестую награду в карьере. Поздравляем с успехом! Гордимся", – говорится в сообщении.
