Разоблачены сепаратисты, которые агитировали за фейковую "Запорожскую народную республику"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, которые в интересах враждебных спецслужб расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи "русской весны". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По данным предварительного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР", - говорится в сообщении.
Сообщается, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск.
Так, они сначала помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР".
По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины. Во исполнение враждебной задачи накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создание фейковой "Запорожской народной республики".
Также в ходе следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.
"Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.
Напомним, в Запорожье будут судить сепаратистку, которая агитировала за присоединение к "Новороссии".