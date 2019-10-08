У Запоріжжі судитимуть сепаратистку, яка агітувала за приєднання до "Новоросії"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Жителька Запорізької області у соціальній мережі “Однокласники” закликала до приєднання Південно-Східних областей України до складу так званої “Новоросії”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.
“Прокуратурою Запорізької області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному СВ УСБУ в Запорізькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України (здійснення закликів з метою зміни меж території та державного кордону України)”, — сказано у повідомленні.
Як встановлено слідством, мешканка міста Мелітополь, будучи радикально налаштованою особою, яка не сприймає державну владу в Україні, діючи умисно, з метою зміни меж території та державного кордону України, розміщувала на власній сторінці у соціальній мережі “Однокласники” матеріали із закликами підтримати приєднання Південно-Східних областей України до складу так званої “Новоросії”.
Обвинувальний акт направлено до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.
Згідно з санкцією указаної статті Кримінального кодексу України громадянці може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, контррозвідники СБУ викрили факт вербування громадянина однієї з країн Східної Азії представниками так званого “міністерства державної безпеки ДНР”, які діють під контролем спецслужб Російської Федерації.