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В Запорожье будут судить сепаратистка, которая агитировала за присоединение к "Новороссии"

Киев • УНН

 • 10846 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Жительница Запорожской области в социальной сети “Одноклассники” призвала к присоединению Юго-Восточных областей Украины в состав так называемой “Новороссии”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

В Запорожье будут судить сепаратистка, которая агитировала за присоединение к "Новороссии"

“Прокуратурой Запорожской области утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве, расследуемом СВ УСБУ в Запорожской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (осуществление призывов с целью изменения границ территории и государственной границы Украины)”, — сказано в сообщении.

Как установлено следствием, жительница города Мелитополь, будучи радикально настроенной лицом, не воспринимает государственную власть в Украине, действуя умышленно, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, размещала на своей странице в социальной сети “Одноклассники” материалы с призывами поддержать присоединение Юго-Восточных областей Украины в состав так называемой “Новороссии”.

Обвинительный акт направлен в Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области.

Согласно санкции указанной статьи Уголовного кодекса Украины гражданке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведчики СБУ разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого “министерства государственной безопасности ДНР”, которые действуют под контролем спецслужб Российской Федерации.

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