В Запорожье будут судить сепаратистка, которая агитировала за присоединение к "Новороссии"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Жительница Запорожской области в социальной сети “Одноклассники” призвала к присоединению Юго-Восточных областей Украины в состав так называемой “Новороссии”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
“Прокуратурой Запорожской области утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве, расследуемом СВ УСБУ в Запорожской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (осуществление призывов с целью изменения границ территории и государственной границы Украины)”, — сказано в сообщении.
Как установлено следствием, жительница города Мелитополь, будучи радикально настроенной лицом, не воспринимает государственную власть в Украине, действуя умышленно, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, размещала на своей странице в социальной сети “Одноклассники” материалы с призывами поддержать присоединение Юго-Восточных областей Украины в состав так называемой “Новороссии”.
Обвинительный акт направлен в Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области.
Согласно санкции указанной статьи Уголовного кодекса Украины гражданке может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, контрразведчики СБУ разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого “министерства государственной безопасности ДНР”, которые действуют под контролем спецслужб Российской Федерации.