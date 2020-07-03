Исполком УАФ разрешил футболистам выступать за три клуба в течение сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в Регламент о статусе и трансфере футболистов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
В частности, отныне в течение одного сезона футболист может выступать максимум за три клуба.
"В течение этого периода футболист имеет право выступать в официальных соревнованиях только за три клуба независимо от их принадлежности (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ и региональная федерация)", - уточнили в УАФ.
Напомним, Украинская ассоциация футбола анонсировала благотворительный матч за "Парламентский кубок".
Также напомним, руководитель УАФ вместе со "слугами народа", проинспектировал "реконструкцию" стадиона "Металлург".