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Виконком УАФ дозволив футболістам виступати за три клуби протягом сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни до Регламенту зі статусу і трансферу футболістів на сезони 2019/2020 та 2020/2021, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

Зокрема, відтепер протягом одного сезону футболіст може виступати щонайбільше за три клуби.

"Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях тільки за три клуби незалежно від їхньої приналежності (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ та регіональна федерація)", - уточнили в УАФ.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу анонсувала благодійний матч за "Парламентський кубок".

Також нагадаємо, керівник УАФ разом зі “Слугами народу”, проінспектував "реконструкцію" стадіону "Металург".

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