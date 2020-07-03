Виконком УАФ дозволив футболістам виступати за три клуби протягом сезону

Зокрема, відтепер протягом одного сезону футболіст може виступати щонайбільше за три клуби.

"Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях тільки за три клуби незалежно від їхньої приналежності (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ та регіональна федерація)", - уточнили в УАФ.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу анонсувала благодійний матч за "Парламентський кубок".

Також нагадаємо, керівник УАФ разом зі “Слугами народу”, проінспектував "реконструкцію" стадіону "Металург".