Виконком УАФ дозволив футболістам виступати за три клуби протягом сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив зміни до Регламенту зі статусу і трансферу футболістів на сезони 2019/2020 та 2020/2021, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.
Зокрема, відтепер протягом одного сезону футболіст може виступати щонайбільше за три клуби.
"Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях тільки за три клуби незалежно від їхньої приналежності (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ та регіональна федерація)", - уточнили в УАФ.
Нагадаємо, Українська асоціація футболу анонсувала благодійний матч за "Парламентський кубок".
Також нагадаємо, керівник УАФ разом зі “Слугами народу”, проінспектував "реконструкцію" стадіону "Металург".