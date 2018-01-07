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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Исполнитель роли Джона Сноу в cериалы "Игра престолов" выставили из бара в США

Киев • УНН

 • 9034 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Исполнитель роли Джона Сноу — одного из ключевых персонажей в телесериале “Игра престолов” (Game of Thrones) — актера Кита Харрингтона выставили из бара в Нью-Йорке в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Исполнитель роли Джона Сноу в cериалы "Игра престолов" выставили из бара в США

Инцидент произошел в минувшую пятницу в баре Barfly. 31-летний исполнитель главной роли популярного сериала решил сыграть партию в бильярд, но актер был настолько пьян, что едва держался на ногах. Он начал хвататься за кии других игроков и стучать по бильярдному столу.

Сначала исполнителя вежливо, но твердо попросили покинуть заведение. Харингтон послушался, но чуть позже вернулся в Barfly. В конце концов, его пришлось выпроваживать на улицу принудительно. TMZ разместил фрагмент инцидента, снятый на камеру смартфона.

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Как ранее сообщало УНН, телеканал HBO официально заявил о выходе восьмого сезона американского телесериала "Игра престолов" в 2019 году.

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