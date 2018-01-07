Виконавця ролі Джона Сноу в cеріалі "Гра престолів" виставили з бару в США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Виконавця ролі Джона Сноу — одного з ключових персонажів у телесеріалі “Гра престолів” (Game of Thrones) — актора Кіта Харінгтона виставили з бару в Нью-Йорку в стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.
Інцидент стався минулої п’ятниці в барі Barfly. 31-річний виконавець головної ролі популярного серіалу вирішив зіграти партію в більярд, але актор був настільки п’яний, що ледве тримався на ногах. Він почав хапатися за киї інших гравців і стукати по більярдному столу.
Спочатку виконавця ввічливо, але твердо попросили покинути заклад. Харінгтон послухався, але трохи пізніше повернувся в Barfly. Зрештою, його довелося випроваджувати на вулицю примусово. TMZ розмістив фрагмент інциденту, знятий на камеру смартфона.
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Як раніше повідомляло УНН, телеканал HBO офіційно заявив про вихід восьмого сезону американського телесеріалу “Гра престолів” в 2019 році.