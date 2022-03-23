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Выложили надпись "Дети": перед театром в Праге призвали спасти Мариуполь от российской оккупации

Киев • УНН

 • 506237 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Перед Национальным театром в Праге неравнодушные жители города призвали спасти Мариуполь от российской оккупации, выложив свечами надпись "ДЕТИ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

Выложили надпись "Дети": перед театром в Праге призвали спасти Мариуполь от российской оккупации

Цитата

“Перед Национальным театром в Праге призвали спасти Мариуполь от российской оккупации. Неравнодушные жители города выложили свечами надпись "ДЕТИ”, которая уже стала символом зверств оккупантов над мирными украинцами", - говорится в сообщении.

Дополнение

Согласно спутниковым снимкам, перед и позади здания Мариупольского драматического театра за два дня до вражеской бомбардировки были надписи большими буквами на русском языке “Дети”, которые было видно с высоты.

Уже 121 ребенок погиб за время вооруженной агрессии россии, 167 - ранены.

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