Выложили надпись "Дети": перед театром в Праге призвали спасти Мариуполь от российской оккупации

Цитата

“Перед Национальным театром в Праге призвали спасти Мариуполь от российской оккупации. Неравнодушные жители города выложили свечами надпись "ДЕТИ”, которая уже стала символом зверств оккупантов над мирными украинцами", - говорится в сообщении.

Дополнение

Согласно спутниковым снимкам, перед и позади здания Мариупольского драматического театра за два дня до вражеской бомбардировки были надписи большими буквами на русском языке “Дети”, которые было видно с высоты.

Уже 121 ребенок погиб за время вооруженной агрессии россии, 167 - ранены.