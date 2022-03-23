Виклали напис "Діти": перед театром у Празі закликали врятувати Маріуполь від російської окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Перед Національним театром у Празі небайдужі жителі міста закликали врятувати Маріуполь від російської окупації, виклавши свічками напис "ДЕТИ". Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Маріупольської міської ради.
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“Перед Національним театром у Празі закликали врятувати Маріуполь від російської окупації. Небайдужі жителі міста виклали свічками напис "ДЕТИ", який вже став символом звірств окупантів над мирними українцями”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Згідно із супутниковими знімками, перед та позаду будівлі Маріупольського драматичного театру за два дні до ворожого бомбардування були написи великими літерами російською мовою “Діти”, які було видно з висоти.
Уже 121 дитина загинула за час збройної агресії росії, 167 - поранені.