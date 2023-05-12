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13 марта, 19:26 • 77679 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117574 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112834 просмотра

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13 марта, 13:40 • 112393 просмотра

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13 марта, 10:29 • 100399 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111776 просмотра

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"Воспитали урода и убийцу": суд наказал россиянку, которая оставила записку на могиле родителей путина

"Воспитали урода и убийцу": суд наказал россиянку, которая оставила записку на могиле родителей путина

Киев • УНН

 • 1771644 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Российский суд приговорил к двум годам условно жительницу санкт-петербурга, которая оставила на могиле родителей президента владимира путина записку, в которой говорилось, что они "воспитали урода и убийцу", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Суд признал 60-летнюю Ирину Цыбаневу виновной в осквернении мест захоронения по мотивам политической ненависти. Ее адвокат сказал, что она не признала себя виновной, потому что не осквернила могилу физически и не добивалась огласки своих действий.

Записка, которую Цыбанева положила на охраняемую могилу накануне дня рождения путина в октябре, звучала: "Родители маньяка, возьмите его к себе. Он причиняет столько боли и бед. Весь мир молится за его смерть. Смерть путина. Вы вырастили урода и убийцу".

Дополнение

С тех пор, как путин ввел войска в Украину в феврале 2022 года, его правительство развернуло беспрецедентное с советских времен подавление инакомыслия.

Российский военный суд приговорил Никиту Тушканова, учителя истории из коми, к пяти с половиной годам лишения свободы за его комментарии о прошлогоднем взрыве керченского моста, который соединяет Крымский полуостров Украины с материковой частью россии. Тушканова признали виновным в оправдании терроризма и "дискредитации" российской армии. В октябре учитель опубликовал посты в социальных сетях, назвав взрыв моста "подарком на день рождения путину".

Масштабная кремлевская кампания репрессий сделала критику войны уголовным деянием. Помимо штрафов и тюремных сроков, обвиняемых заносят в "черный список", заклейменных как "иностранные агенты".

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