"Воспитали урода и убийцу": суд наказал россиянку, которая оставила записку на могиле родителей путина

Детали

Суд признал 60-летнюю Ирину Цыбаневу виновной в осквернении мест захоронения по мотивам политической ненависти. Ее адвокат сказал, что она не признала себя виновной, потому что не осквернила могилу физически и не добивалась огласки своих действий.

Записка, которую Цыбанева положила на охраняемую могилу накануне дня рождения путина в октябре, звучала: "Родители маньяка, возьмите его к себе. Он причиняет столько боли и бед. Весь мир молится за его смерть. Смерть путина. Вы вырастили урода и убийцу".

Дополнение

С тех пор, как путин ввел войска в Украину в феврале 2022 года, его правительство развернуло беспрецедентное с советских времен подавление инакомыслия.

Российский военный суд приговорил Никиту Тушканова, учителя истории из коми, к пяти с половиной годам лишения свободы за его комментарии о прошлогоднем взрыве керченского моста, который соединяет Крымский полуостров Украины с материковой частью россии. Тушканова признали виновным в оправдании терроризма и "дискредитации" российской армии. В октябре учитель опубликовал посты в социальных сетях, назвав взрыв моста "подарком на день рождения путину".

Масштабная кремлевская кампания репрессий сделала критику войны уголовным деянием. Помимо штрафов и тюремных сроков, обвиняемых заносят в "черный список", заклейменных как "иностранные агенты".