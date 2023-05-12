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"Виховали потвору та вбивцю": суд покарав росіянку, яка залишила записку на могилі батьків путіна

"Виховали потвору та вбивцю": суд покарав росіянку, яка залишила записку на могилі батьків путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Російський суд засудив до двох років умовно жительку санкт-петербурга, яка залишила на могилі батьків президента володимира путіна записку, в якій говорилося, що вони "виховали виродка та вбивцю", пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Суд визнав 60-річну Ірину Цибаневу винною в оскверненні місць поховання з мотивів політичної ненависті. Її адвокат сказав, що вона не визнала себе винною, бо не опоганила могилу фізично і не добивалася розголосу своїх дій.

Записка, яку Цибанєва поклала на могилу, що охороняється напередодні дня народження путіна в жовтні, звучала: "Батьки маніяка, візьміть його до себе. Він завдає стільки болю та бід. Весь світ молиться за його смерть. Смерть путіна. Ви виростили потвору та вбивцю".

Доповнення

З того часу, як путін ввів війська в Україну в лютому 2022 року, його уряд розгорнув безпрецедентне з радянських часів придушення інакомислення.

Російський військовий суд засудив Микиту Тушканова, вчителя історії з комі, до п'яти з половиною років позбавлення волі за його коментарі про торішній вибух керченського мосту, який з'єднує Кримський півострів України з материковою частиною росії. Тушканова визнали винним у виправданні тероризму та "дискредитації" російської армії. У жовтні вчитель опублікував пости у соціальних мережах, назвавши вибух мосту "подарунком на день народження путіну".

Масштабна кремлівська кампанія репресій зробила критику війни кримінальним діянням. Крім штрафів і тюремних термінів, обвинувачених заносять до "чорного списку", затаврованих як "іноземні агенти".

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