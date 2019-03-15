Выходца из Украины подозревают в самом громком вузовском скандале США

Дворского обвиняют в том, что он брал взятки и оказывал содействие с прохождением экзаменов, результаты которых учитывались при поступлении в престижные вузы страны. В то же время, публикация на сайте Beverly Press от 2010 года, отмечала, что полный тезка обвиняемого Игорь Дворский является педагогом в США.

Согласно статье, в 2010-м году Игорь Дворский работал в школе, которую создала его мать Елена, которая "долгое время работала в сфере образования в Украине". Вероятно, речь может идти об одном и том же человеке. Сайт школы, созданный Дворским, переправляет на сайт West Hollywood College Preparatory School. В качестве места работы Дворского обвинение указывает West Hollywood Test Center.

Пока неизвестно, был ли обвиняемый Игорь Дворский сотрудником West Hollywood College Preparatory School.

Напомним, Министерство юстиции США 12 марта обвинило более 30 состоятельных людей, в том числе две телезвезды, в выплате взяток за возможность их детей учиться в престижных университетах. Об этом сообщило издание The Washington Post. Согласно обвинению, абитуриенты нечестно сдавали экзамены, а также их якобы принимали в университеты как спортсменов, которыми они не были.

Обвинение также предъявлено: лицам, на которых был возложен, собственно, прием экзаменов, результаты которых учитывались при принятии решения о вступлении в университеты; спортивных тренеров, которых обвиняют в фабрикации спортивных достижений абитуриентов (в США спортивные успехи могут облегчить вступление лица в университет, если в нем уделяется особое внимание развитию определенного вида спорта) и советникам по поступлению в университеты. Последних обвиняют в том, что они координировали весь процесс.

Участники и организаторы схемы помогали вступить в престижные вузы США, включая Йельский университет и Университет Южной Калифорнии.

Как отметило издание The New York Times, в центре скандала находятся организации Edge College & Career Network и Key Worldwide Foundation, которые, по утверждениям обвинения, действовали совместно. Они якобы помогали студентам жульничать на экзаменах, и платили взятки спортивным тренерам, которые могли способствовать поступлению в университеты.